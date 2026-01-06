18-г. ученик Д. Кирилов спаси Богоявленския кръст в Дупница и изкрещя силно: Да живее България!

Трийсетина младежи играха мъжко хоро в студените води на р. Джерман пред погледа на хиляди свои съграждани



18-годишният Даниел Кирилов спаси Богоявленския кръст в Дупница навръх Йордановден. Младият мъж е възпитаник на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ и влиза във водите на река Джерман за първи път. Дупничанинът беше изключително щастлив, че именно той успя да хване разпятието, и не отказа снимка с неговите малки и големи съграждани, които на свой ред целуваха кръста и оставяха пари в кутията за дарения.

„Много съм радостен, че хванах кръста още при първото ми влизане във водите на реката. Дано тази година донесе много здраве, щастие и късмет на мен, близките ми и всички дупничани“, каза треперещият от студ Даниел Кирилов секунди след като излезе на сушата.

След това, докато отиваше да си облече топли дрехи, той изкрещя пред всички присъстващи с пълно гърло: „Да живее България!“.

Компания му правеха учениците от Профилирана гимназия „Христо Ботев“ Кристиян Христов и Методи Кукушев, които също влязоха в студените води на река Джерман за първи път. „И аз участвам за първи път в този ритуал и съм много горд с решението си да го направя. Пожелавам на целия град и всички, които празнуват днес много здраве, щастие и берекет. Най-важното е да сме живи и здрави, както и да пазим традициите си. Аз съм танцьор в школата на Воин Войнов и знам колко е важно да уважаваме всички наши обичаи. Обикалям и на Нова година като сурвакар, също така съм и кукер на Сурва. Радвам се, че се осмелих да участвам в този хубав празник“, коментира пред репортер на „Струма“ Кристиян Христов.

Празничната програма започна в 11 часа със звученето на народни и патриотични песни, а „Кой уши байряка“ и „Боят настана“ се въртяха през няколко минути.

Около половин час преди хвърлянето на кръста на Наковия мост дойде и кметът Първан Дангов заедно с неговите заместници. Отец Георги Паликарски заедно със свещениците Добри Добрев и Петър Очков от Дупнишка духовна околия отслужиха тържествена света литургия в намиращата се наблизо църква „Покров на Пресвета Богородица“, след което направиха кратко шествие до мястото, откъдето хвърлиха разпятието.

В студените води на река Джерман влязоха около 30-ина смелчаги, повечето от които бяха облечени с традиционните тениски с шевици и родния трибагреник. Те играха мъжко хоро, развяваха родния трибагреник и през цялото време скандираха „Българи – юнаци“. Традиционно, младежите бяха наблюдавани от голям брой дупничани, които се възползваха от слънчевото време и се разходиха до Наковия мост, за да гледат на живо християнския ритуал. Зрителите снимаха и окуражаваха през цялото време мъжете, решили да се потопят в студената вода.

Даниел Кирилов Кметският екип, отец Георги Паликарски и другите свещеници от Дупнишка духовна околия по време на литургията Голям брой дупничани изгледаха Богоявленския ритуал Кристиян Христов / вляво/ и Методи Кукушев Битката за кръста във водите на река Джерман Мъжкото хоро под Наковия мост и върху него, след като кръстът бе изваден Част от смелчагите, потопили се в студените води



Димитър Икономов

