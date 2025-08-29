Даниел Митов: МВР ще създаде специализирана група за борба с прането на пари

Министерството на вътрешните работи е посочило борбата с прането на пари като приоритет, като за борбата с незаконното деяние институцията създава специализирана оперативна група (СОГ). Това обяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов по време на работна среща с изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл и екипа по сигурността на посолството, съобщиха от министерството на своя уеб сайт.

В звеното ще участват полицейски служители от Главната дирекция „Национална полиция“ (ГДНП), Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП), както и от други български институции и служби. За ръководител на групата е определен заместник-директорът на ГДНП старши комисар Явор Серафимов.

„Подобряване на ефективната борба с прането на пари и с финансирането на тероризма, както и изваждането на България от сивия списък на MONEYVAL са сред приоритетите на МВР, записани в програмата на кабинета „Желязков“. Вярвам, че създаването на СОГ в тази сфера е първата стъпка, която ще подобри сериозно качеството на водените разследвания и ще бъде в подкрепа на изпълнението на правителствените приоритети“, заяви Митов.

Сред акцентите на срещата беше американският модел на създаване на специализирани звена, в които участват представители на различни правоохранителни институции и служби.

„Моделът на СОГ, който е наложен в работата на американските ни партньори от почти 50 години, дава много добри резултати. Имах възможност да се запозная подробно с него по време на посещението ми в централите на ФБР и на ДЕА във Вашингтон през юни. А сега ще разчитам на много доброто ни сътрудничество с шарже д’афер Макдауъл и екипа на посолството, за да успеем да приложим този модел и в България“, заяви министър Митов по време на работната среща.

На нея участваха и заместник-директорите на ГДНП и ГДБОП – старши комисар Явор Серафимов и старши комисар Димитър Китанов.





