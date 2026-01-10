Данъчни инспектори нахлуха в заведение на терминал 2

Националната агенция по приходите (НАП) започна проверка на заведение на терминал 2 на летище „Васил Левски“ заради поскъпване на кафето. Инспекцията е провокирана от сигнал на гражданин, според когото цената на напитката е скочила от 5,50 лева на 6,10 лева само за две седмици, съобщиха от приходното ведомство днес, 10 януари 2026 година.„Проверката на инспекторите потвърди цената, посочена в сигнала“, заяви Анна Митова, директор на дирекция „Комуникация“ в НАП. Към момента продуктът се продава за 6,10 лева, което се равнява на 3,12 евро.

Изискани документи

Данъчните са изискали от търговския обект официални документи за цените преди 1 януари. Целта е да се установи дали последното увеличение е икономически обосновано. Собственикът на обекта разполага с пет работни дни, за да докаже необходимостта от вдигане на стойността.

Акцията на летището е част от мащабна кампания за контрол на цените в началото на годината. Само за първите осем дни на 2026 година НАП и Комисията за защита на потребителите са извършили общо 1000 проверки по сигнали на граждани.

„От 1 януари НАП е издала 11 наказателни постановления на стойност 60 000 лева“, допълни Анна Митова. По нейни думи общата сума на санкциите от октомври досега възлиза на близо 100 000 евро. Основните сигнали са свързани с подозрения за нелоялни търговски практики и необосновано поскъпване на стоки и услуги./novini247.com