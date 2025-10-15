ДАРА идва за първата си среща с фенове в Благоевград утре

Мегазвездата ДАРА идва утре в Благоевград за първа официална среща с феновете си. В каналите в социалните мрежи тя обеща да обърне внимание на всеки от тях и да се снима с него. Срещата ще се проведе в магазин Кауфланд от 18:30 часа.

Освен, че идва за пръв път за фен-среща в града, певицата ще донесе със себе си и чисто новия си албум. ADHDARA е вторият й студиен албум, който излезе на пазара преди по-малко от месец. Освен музика, медиа бук съдържанието на албума включва книга от 50 страници с лични истории, текстове на песни и ексклузивни снимки.