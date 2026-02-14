Да останете заедно или да се разделите? Задайте си тези 7 въпроса

Трудно е да решите дали да прекратите връзка, или да дадете на човека си още един шанс, защото не искате да вземете грешно решение. Но ще се справите. За да ви помогнем, ето въпросите, които трябва да си зададете, когато не сте сигурни дали да останете, или да се разделите:

Съвпадат ли вижданията ви за бъдещето?

За съжаление, любовта, която изпитвате един към друг, не е достатъчна. Трябва да имате сходни виждания за бъдещето си. Ако не сте съгласни къде искате да живеете, дали искате да се ожените и дали искате деца, тогава може да се наложи да се разделите. Не желаете да жертвате мечтите си за тях и не искате да ги молите да го правят вместо вас. Това е рецепта за негодувание, пише iwoman.bg.

Водите ли едни и същи спорове отново и отново или всъщност решавате проблемите, когато възникнат?

Всяка двойка ще има спорове. Важното е как се справяте с тези спорове. Ако сядате, за да водите зрели дискусии и активно слушате гледната точка на партньора си, за да можете да растете като двойка, вие сте на правилния път. Но ако чувствате, че проблемите ви никога не се решават, сякаш продължавате да водите едни и същи спорове отново и отново, тогава сте заседнали. И няма гаранция, че нещата някога ще се променят.

Отнасяте ли се с уважение един към друг, дори когато емоциите ви са нажежени?

Няма значение дали сте пияни или кипите от гняв. Никога няма добро извинение да обиждате или да плашите партньора си. Трябва да се отнасяте с уважение един към друг последователно, независимо от настроението ви.

Способни ли сте да си простите минали грешки или таите злоба?

Всеки прави грешки, но ключът е дали можете да си простите тези грешки. Ако можете да се отървете от миналото, тогава ще израснете като двойка. Но ако единият от вас е преминал непростима граница, която никога няма да преодолеете, докато сте заедно, тогава е по-добре да се разделите. Не искате миналото да съсипе бъдещето ви. Не искате да останете с партньор, на когото не можете да се доверите.

И двамата ли допринасяте за връзката и полагате ли еднакви усилия, или само един човек върши работата?

И двамата партньори трябва да са на една и съща вълна, за да функционира връзката. Не можете да я спасите сами. Не можете да свършите работата за двама души. Ако партньорът ви не е готов да положи усилия, тогава няма какво да направите сами.

Чувствате ли се комфортно да бъдете себе си около него или се преструвате, за да го впечатлите?

Трябва да се доверите, че вашият човек ви харесва такава, каквато сте. Трябва да можете да свалите гарда си около него и да бъдете най-автентичната версия на себе си. Ако се чувствате съдени от него, не принадлежите към него.

Наистина ли искате да бъдете с него или просто чувствате, че сте задължени да останете?

Позволено ви е да си тръгнете. Не дължите на този човек времето или вниманието си, само защото имате история. Ако искате да се разделите, не позволявайте на вината да ви спре. Направете това, което ще ви направи най-щастливи в крайна сметка.