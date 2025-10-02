Да се затваря ли вратичката: 6 грешки, които съсипват пералнята

Много домакинства се оплакват, че пералните им машини работят бавно или започват да миришат неприятно. Както се оказва, в много случаи проблемът се крие в неправилната употреба на домакинския уред.

Андрю Райт, основател на компания, отбелязва, че повечето хора несъзнателно вредят на пералните си машини, без дори да го осъзнават. Той споделя своя опит в разговор с британския таблоид The Sun.

„Всички имаме перални машини, но малко от нас знаят как да ги използват правилно. Дори малки промени в начина на зареждане, грижата и поддръжката могат значително да удължат живота им. Машините могат да работят повече от 10 години, ако се използват внимателно“, обясни експертът.

Кои са най-честите грешки

Претоварване на барабана. Прекалено много дрехи не само влошават качеството на пране, но и натоварват двигателя и лагерите, което води до преждевременно износване.

Използване на твърде много перилен препарат. Излишъкът от препарат не се изплаква напълно, натрупва се в машината и причинява неприятни миризми и мухъл.

Затваряне на вратичката веднага след пране. Това създава влажна среда, идеална за развитието на бактерии и плесен. Оставете вратичката отворена, за да може барабанът да изсъхне.

Пренебрегване на филтъра. Редовното почистване на филтъра предотвратява запушвания и повреди на помпата.

Неправилно сортиране на прането. Прането на тежки и леки тъкани заедно може да доведе до дисбаланс на барабана и силни вибрации.

Игнориране на гуменото уплътнение. В уплътнението на вратичката се събират мръсотия и влага. Редовното му почистване предотвратява появата на мухъл и неприятни миризми.„Навикът да сортирате дрехите не само по цвят, но и по вид на тъканта, ще помогне да запазите вида им и ще удължи живота на уреда“, обобщи Райт.