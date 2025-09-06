Да се ожениш на връх Кончето в Пирин: Как се снима една екстремна сватба

В Деня на Съединението, когато хиляди погледи са вперени в Пловдив, една съвсем различна форма на единение привлече вниманието – съюзът на двама влюбени, запечатан с екстремна сватбена фотосесия на ръба на един от най-високите и опасни върхове у нас – Кончето в Пирин. Зад спиращите дъха кадри стои фотографът Андро Дюлгерян, който сбъдва своя отдавнашна мечта, а в предаването „Събуди се“ по NOVA разказа за предизвикателствата по пътя към върха.

„Наистина беше много екстремно. Това ми беше мечта от може би над 5 години. Преди доста време исках да я реализирам, обаче все не намирах подходящи хора за това, защото не всеки би се навил за такава екстремна фотосесия“, споделя Андро.

Пътят към реализацията на проекта се оказва също толкова труден, колкото и самият терен. Подготовката е изисквала сериозна физическа подготовка от негова страна, тъй като преходът е дълъг и с голяма денивелация. Времето също се оказва сериозно препятствие.

„Това беше дори втори опит, който правихме. Преди три седмици преди този опит правихме първо качване, но на час и половина след тръгването се отказахме, защото времето се развали. Беше много кофти“, разказва фотографът.

Дори при успешния опит, условията са били изключително тежки. „В деня тръгнахме на много хубаво време, слънчево, но горе духаше невероятен вятър, бих казал ураганен. Стигнахме до гръмотевични бури, градушка и дъжд. Но слава богу, успяхме да направим някакви кадри“, допълва той.

Въпреки трудностите, младоженците са останали изключително доволни от резултата. Булката се е справила с предизвикателството да позира с дългата си рокля на фона на ураганния вятър и резултатът са впечатляващи и уникални сватбени снимки.

Андро Дюлгерян споделя, че подобни екстремни фотосесии все още са по-скоро единични случаи, тъй като малко двойки са готови да предприемат такова предизвикателство в сватбения си ден. За щастие обаче, той все още получава повече заявки за сватби, отколкото за разводи, както се пошегува в края на разговора.





