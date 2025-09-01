Двамата побойници от Сандански, които пребиха съсед на роднина след скандал за навес, остават в ареста

Побойниците, които пребиха санданчанин заради навес, остават в ареста. Районен съд – Сандански наложи най-тежка мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Иван Тодоров и Славчо Фетов, които са обвинени за причиняване на средна телесна повреда на Захари Джелев. Делото по мярката бе разгледано от дежурния съдия Иван Филчев в неделя. При обсъждане на доказателствата съдията посочва, че повдигнатото обвинение е за престъпление по чл.129, ал. 2 от НК, което е извършено от няколко лица, а множество са възприели част или целия конфликт. Налице са данни за продължаващо нанасяне на удари на пострадалия, след като е паднал неподвижен на земята. Дори намесата на трети лица не е прекратила действията на участниците в конфликта, като и по тях били нанесени удари. Същевременно събраните гласни доказателства са противоречиви и според съда е налице реална опасност от страна на обвиняемите да се опитат да повлияят както на вече разпитаните свидетели, така и на тези, които предстои да бъдат разпитани. Съдията счита, че мярка за неотклонение „парична гаранция“ би позволила свободното придвижване на обвиняемите и възможност за въздействие върху свидетели или извършването на престъпление. Мярка за неотклонение „домашен арест“ също не би гарантирала в достатъчна степен поведение, съобразено с изискванията на закона, най-вече с оглед прекалено ранния етап на разследването и обстоятелството, че почти всички свидетели живеят в близост до жилището на обвиняемите. С тези мотиви съдия Филчев е наложил мярка „задържане под стража“ на двамата обвиняеми, които иначе са неосъждани. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Благоевград.

Припомняме, че екшънът се разигра в четвъртък вечерта на ул. „Зарово“, като продължение на спор между съседи. Захари Джелев бил построил навес на етажа на къща, който навлязъл с около 40 см в имота на Юлиян Тодоров, за което комшията му пуснал жалба в община Сандански и била извършена проверка. На 28 август двамата се скарали за навеса, като кавгата ескалирала. Джелев забил един юмрук в лицето на Тодоров, заради което той подал сигнал на телефон 112. Полицаите обаче били изпреварени от роднините на Тодоров, които пристигнали пред къщата. Братът на Юлиян – Иван Тодоров, и братовчедът Славчо Фетов се нахвърлили върху Захари Джелев и започнали да го налагат с дърво и да му нанасят удари с ръце и крака. При побоя той загубил съзнание и бил приет в „Югозападна болница“ в Петрич. Пострадалият бил с мозъчен кръвоизлив и счупен череп, което наложило спешното му транспортиране до софийската болница „Св. Анна“, където е приет в отделението по реанимация.

Двамата побойници са арестувани и по случая е предприето разследване. След проведени множество действия са събрани достатъчно доказателства и те са обвинени за причиняване на средна телесна повреда, престъпление по чл. 129, ал. 2 от НК, съобщиха от Районна прокуратура – Благоевград.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА






