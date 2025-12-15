Двама бивши областни управители в ядрото на бъдещата президентска партия в Пиринско

Само няколко дни след оставката на кабинета и полупризнанието на президента Румен Радев, че планира създаването на нов партиен проект, бившият директор на МВР – Благоевград и областен управител Владимир Димитров пръв от областта обяви откритата си подкрепа за Радев и даде заявка, че би работил за създаването на структура в областта.

Под своя снимка като губернатор, когато Р. Радев дойде в Благоевград на предизборна обиколка през 2016 г., Вл. Димитров призна, че приятели вече са започнали да го подпитват какъв е екипът на Радев за партия. На този въпрос Димитров отговори с няколко контравъпроса:

„1.А с какви кадри дойде Симеон С.? Кой беше чул за Милен Вeлчев и Н. Василев, за уважавания вече Даниел Вълчев? И цялата им кохорта по места?

2. От ГЕРБ 2009 знаехме само ББ и ЦЦ. И една варненска адвокатка, която регистрира партията и я забравиха… Томето, Деница, Ралица, Тома Биков?…

3. ПП – 2022 г. – Кирчо и Кокорчо плюс сапунения академик. А, и ЛЕНА!!! А Сабрутев, Флорер, Божанков?

Владимир Димитров Николай Шушков

4. Президентът назначи няколко служебни правителства с хора в адм. структури, областни управители, подкрепиха го кадри на БСП с управленски опит, независими бизнесмени и интелигенция… Има кадрови резерв.

Така че, нека мислим рационално и да не даваме ухо на платените клакьори!

Да се доверим на Румен Радев!“, призова Вл. Димитров.

Вл. Димитров се вписва отлично в профила на хората, които подкрепят президента от първия му мандат – завършил Академията на МВР, 14 г. работа в системата, където достига поста директор на РДВР – Благоевград, бивш член на БСП, където през 2000-2006 г. беше общински и областен лидер, 2 мандата съветник /изключиха го от партията през 2014 г., когато даде рамо на проекта на Румен Петков АБВ/. Беше областен управител през 2005-2009 г. През 2021 г. служебен кабинет, назначен от Румен Радев, го направи директор на Басейнова дирекция. 1 г. по-късно Димитров подаде оставка и влезе в съвета на директорите на Държавната консолидационна компания. Вече не е там, което му дава много свободно време да се захване отново с политика.

Другият много верен на Р. Радев човек в Югозапада, около когото се очаква изграждането на бъдещата структура на президентската партия, е бившият митнически директор Николай Шушков. Още през 2016 г. Шушков оглави инициативния комитет в Благоевград за избор на Румен Радев за президент и оттогава е непрекъснато с него. Шушков стана 2 пъти областен управител и зам. министър на регионалното развитие от служебния кабинет на Гълъб Донев, назначен от президента Румен Радев.

ВАНЯ СИМЕОНОВА