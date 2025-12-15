Топ теми

Двама бивши областни управители в ядрото на бъдещата президентска партия в Пиринско

Само няколко дни след оставката на кабинета и полупризнанието на президента Румен Радев, че планира създаването на нов партиен проект, бившият директор на МВР – Благоевград и областен управител Владимир Димитров пръв от областта обяви откритата си подкрепа за Радев и даде заявка, че би работил за създаването на структура в областта.

Под своя снимка като губернатор, когато Р. Радев дойде в Благоевград на предизборна обиколка през 2016 г., Вл. Димитров призна, че приятели вече са започнали да го подпитват какъв е екипът на Радев за партия. На този въпрос Димитров отговори с няколко контравъпроса:

„1.А с какви кадри дойде Симеон С.? Кой беше чул за Милен Вeлчев и Н. Василев, за уважавания вече Даниел Вълчев? И цялата им кохорта по места?

2. От ГЕРБ 2009 знаехме само ББ и ЦЦ. И една варненска адвокатка, която регистрира партията и я забравиха… Томето, Деница, Ралица, Тома Биков?…

3. ПП – 2022 г. – Кирчо и Кокорчо плюс сапунения академик. А, и ЛЕНА!!! А Сабрутев, Флорер, Божанков?

Владимир Димитров
Николай Шушков

4. Президентът назначи няколко служебни правителства с хора в адм. структури, областни управители, подкрепиха го кадри на БСП с управленски опит, независими бизнесмени и интелигенция… Има кадрови резерв.

Така че, нека мислим рационално и да не даваме ухо на платените клакьори!

Да се доверим на Румен Радев!“, призова Вл. Димитров.

Вл. Димитров се вписва отлично в профила на хората, които подкрепят президента от първия му мандат – завършил Академията на МВР, 14 г. работа в системата, където достига поста директор на РДВР – Благоевград, бивш член на БСП, където през 2000-2006 г. беше общински и областен лидер, 2 мандата съветник /изключиха го от партията през 2014 г., когато даде рамо на проекта на Румен Петков АБВ/. Беше областен управител през 2005-2009 г. През 2021 г. служебен кабинет, назначен от Румен Радев, го направи директор на Басейнова дирекция. 1 г. по-късно Димитров подаде оставка и влезе в съвета на директорите на Държавната консолидационна компания. Вече не е там, което му дава много свободно време да се захване отново с политика.

Другият много верен на Р. Радев човек в Югозапада, около когото се очаква изграждането на бъдещата структура на президентската партия, е бившият митнически директор Николай Шушков. Още през 2016 г. Шушков оглави инициативния комитет в Благоевград за избор на Румен Радев за президент и оттогава е непрекъснато с него. Шушков стана 2 пъти областен управител и зам. министър на регионалното развитие от служебния кабинет на Гълъб Донев, назначен от президента Румен Радев.

ВАНЯ СИМЕОНОВА

3 Коментара

  1. смешки

    Егати речника, егати популизма. Бегайте всички в мАсква, национални предатели.

    Отговори
  2. Che

    Ченгета, Държавна сигурност и Москва. Не разбрахте ли, че на хората им писна от стари…

    Отговори
  3. Иван

    Същия отвратителен начин на изразяване типично за съвременните политици. Да му се доповръща на човек, като го чете. На живо да го слушаш сигурно е мъчително.

    Отговори

