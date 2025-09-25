Двама бивши комити в топ 3 на различни първенства, единият с асистенция за ключова победа, другият с първа загуба

Двама бивши комити се настаниха с отборите си в топ 3 на първенства в различни държави. Аксел Таонса и шведският му тим „Вестерос“ взеха директната битка за третата позиция във второто ниво на местния футбол, надделявайки над 4-ия „Одеволд“ с 2:0, с което зелено-белите се утвърдиха в зоната на баража. Това остава единствената постижима цел пред състава за баражното място с оглед 7-точковото изоставане от лидерите „Йоргрите“ и „Калмар“. След нулево първо полувреме прокуденият от Петрич котдивоарски халф пропусна да открие резултата в 63-та мин., когато стреля встрани, но след броени секунди нахлу в пеналта и падайки, подаде топката в краката на Мигел Лагефодет, който заби топката под гредата зад вратаря на гостите Мортен Сетра. В 87-та мин. домакинския успех фиксира сенегалецът Муса Диало.

Асистенция на Т. Аксел /вдясно/ улесни победата на „Вестерос“



Нямаше подобен късмет камерунецът Куфре Ета. Бившият опорен полузащитник на „Беласица“ остана на терена до 85-та мин., декориран бе в жълто от съдията, а неговият „Войводина“ инкасира първа загуба в сръбската суперлига с 0:1 при визитата си на „Нови пазар“. Домакините вкараха още в 3-та мин. чрез Стефан Станиславлевич и удържаха крехката си преднина до края. Поражението остави тима от Нови Сад в челната тройка със 17 т., на 4 от водача „Цървена звезда“ и на 2 от „Партизан“.

Междувременно финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, който продаде Ета на „Войводина“ за 1 млн. евро, според сръбската преса, хвърли нова бомба. Впечатлен от добрата игра на тийнейджъра Марто Бойчев, импулсирал с дебютния си гол в елита останалите си съотборници за категоричното 4:0 срещу „Локомотив“ /Пд/, Цеката написа на страницата си в социалните мрежи: „Марто Бойчев, 17 години, 185 см, 5 млн. ойро“. Талантът е внук по майчина линия на легендата на „Левски“ Мишо Вълчев, който през 2002 г. бе начело на „Беласица“, и син на Никола Бойчев, който в периода 2003-2005 г. се разпореждаше в халфовата линия на комитите.

