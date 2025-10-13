Двама благоевградчани в ареста заради хероин и марихуана

В обедните часове на 10.10.2025 г. в с. Сатовча е задържан 32-годишен мъж от гр. Благоевград, у когото полицейски служители на РУ-Гоце Делчев намерили вейп, съдържащ течност, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. За случая е уведомена компетентната прокуратура.

От полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е задържан 48-годишен мъж от гр. Благоевград, след като около 17:30 часа на 10.10.2025 г. открили у него две стъклени шишета, съдържащи наркотично вещество. След направен полеви тест веществото е реагирало положително на хероин. В хода на работата по случая е установено, че мъжът е съпричастен и към извършена, в следобедните часове на 22.09.2025 г., кражба на платнен сак с дамски дрехи, козметика, обувки и сувенири, който бил оставен без надзор в района на игрална зала на бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Благоевград. По случая е образувано досъдебно производство.