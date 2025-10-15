Двама благоевградчани заминаха с националите за световното по гимнастика в Джакарта

Двама благоевградчани заминаха с българския национален отбор по спортна гимнастика за световното първенство в Джакарта (Индонезия) от 19 до 25 октомври. В самолета се качиха примата на „Любчо Солачки“ Никол Стоименова и Димитър Димитров, който в момента носи екипа на ЦСКА. При жените водещото име в тима е Валентина Георгиева – двукратна европейска вицешампионка на прескок и пета от олимпийските игри в Париж, а третата ни представителка е Виктория Венциславова. Мъжкият състав разчита още на Еди и Кевин Пеневи, Даниел Трифонов и Давид Иванов. Треньори на нашите са Милко Такушев и Филип Янев, имаме и двама рефери – Илия Янев и Нели Танкушева, а водач на делегацията ни е олимпийският вицешампион на висилка от Атланта-96 и президент на българската федерация Красимир Дунев. “Подготовката премина много добре – състезателите имаха редица участия с отлични резултати и финали на Световните купи.

Никол Стоименова

Отново залагаме на Валентина Георгиева, както и на братята Пеневи, които са сред най-силните на земя. Конкуренцията е изключителна, но вярвам, че в индивидуалните финали можем да постигнем сериозни резултати“, коментира генералният секретар на БФГ Йордан Йовчев, втори на халки от Игрите в Атина-2004.

ИВАН ДИМИТРОВ