Двама в болница след катастрофи в Кюстендилско

Вчера в гр. Бобошево 39-годишен водач на л.а. БМВ отнема предимство, не спира на знак стоп, на л.а. „Мицубиши“ и реализира ПТП. 68-годишният водач на мицубишито е настанен в дупнишката болница с комоцио. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата. Тестовете на водачите за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.

Вчера на пътя Дупница – Самоков водачът на л.а.Фолксваген при изпреварване навлиза в насрещната лента, за да избегне удар с идващ срещу него л.а. „Пежо“, завива встрани и се удря в бетонов отводнителен канал, а водачът на пежото при предпазната маневра се преобръща по таван край пътя. 23-годишният водач на фолксвагена е настанен в благоевградската болница, тестът му за употреба на алкохол е отчел резултат 0.71 промила. Досъдебно произвоство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

В с. Драговищица 55-годишен водач на лек автомобил отнема предимство на друг участник в движението – ла. „Фолксваген“, 23-годишноят водач на фолксвагена, за да избегне удара, предприема спасителна маневра и се удря в декоративна ограда, а после се преобръща по таван, оказана му е медицинска помощ в кюстендилската болница.Тестовете на водачите за употреба на алкохол са отрицателни. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.





