Двама голмайстори наказаха бившите си отбори в спаринга между „Кюстендил“ и „Героя“

Двама голмайстори наказаха бившите си отбори при равенството 1:1, което си извъртяха „Кюстендил“ и „Сливнишки герой“ на изкуствения терен на ЕГ „Д-р Петър Берон“ под Хисарлъка. Александър Александров-Аци откри за сините час след началото, разписа се в мрежата на предишния си тим и в шампионатния двубой на 8 ноември за победата с 4:2 в Сливница на празни трибуни заради наказание на домакините. Равенството в проверката фиксира в 75-та мин. с брилятно изпълнен пряк свободен удар Христо Панчев, който носеше екипа на кюстендилци преди два сезона. Халфът откри стрелковата си сметка за „Героя“ тази зима за 2:1 срещу „Оборище“ във втория спаринг на хората на бившия футболист на „Вихрен“ и „Миньор“ Николай Христозов, които в стартовия мач от подготовката бяха сразени с 0:4 от втородивизионния „Спортист“, преди да наредят два поредни двубоя без загуба. Прави впечатление, че в подготвителния период сливничани са планували общо 7 приятелски срещи, докато други тимове като „Пирин“ /ГД/ например все още не са изиграли нито една. Контролата със „Сливнишки герой“ е втора за Даниел Младенов и компания, в първата през миналия уикенд паднаха с 0:1 от „Септември“ /Симитли/ в Микрево.

В събота неврокопчани ще направят трети опит да си сверят часовника с реален противник в лицето на „Кюстендил“.

