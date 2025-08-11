Двама задържани за наркотици от служители на Първо РУ – Перник

15-годишен тийнейджър с постоянен адрес столицата е бил проверен на 09 август по време на парк фест „Пейка“ на крепостта „Кракра“. При последвалия личен обиск от него е иззето пликче с бяло прахообразно вещество по негови данни метамфетамин. Бил е задържан за до 24 ч. с полицейска мярка и е образувано бързо производство.

На следващия ден, на кръстовището на улиците „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Бродо“ униформени спрели за проверка лек автомобил „Рено“, управляван от 26-годишен перничанин. При извършения му личен обиск от него е иззета кутия от цигари, в която имало саморъчно свита цигара, по негови данни марихуана. Задържан е за до 24 ч. и е започнато бързо производство.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






