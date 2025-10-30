Двама задържани от ГДБОП при акция в Петрич, Сливен и София (СНИМКИ)

Двама са задържани от ГДБОП за разпространение на наркотици. Спецоперацията е проведена в София, Петрич и Сливен.

Служители на ГДБОП от София и страната проведоха специализирана операция по разследване дейността на престъпна група, занимаваща се с разпространение и трафик на наркотични вещества.

-Полицейската акция е реализирана на територията на област София, Петрич и Сливен на 28 октомври 2025 г., под надзора на Софийската градска прокуратура.

В хода й са арестувани двама души, единият от които – в момент на транспортиране на 2,5 килограма канабис.

Листната маса, опакована във вакуумирани пликове, е открита при претърсване на превозното средство, управлявано от 44-годишен мъж. Наркотичното вещество и лекият автомобил са иззети.

При проведените действия по разследването в два имота са открити още количество канабис и сумата над 5000 лева.

Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 354а ал 1 НК. Един от задържаните е привлечен като обвиняем. Оставането му в ареста е продължено до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор от СГП.