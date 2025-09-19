Двама задържани от кюстендилските криминалисти за притежание на наркотици

Двама мъже са задържани вчера от кюстендилски криминалисти за притежание на наркотични вещества. Единият е 40-годишен – от него при личен обиск в кв. „Изток“ е иззета опаковка н МDМА, другият е 25-годишен от с. Багренци – при проведени процесуални действия в дома му е открита иззета чиния с бяло прахообразно вещество/амфетамин/. Видът на наркотичните вещества е установен с полеви наркотест. За седмицата от 12 до 18 септември – в рамките на СПО за противодействие на престъпленията, свързани с наркотици,служителите на РУ Кюстендил са установили 12 лица с различни наркотични вещества. Досъдебни производства са образувани, работата по случаите продължава под надзора на прокуратурата.





