Двама задържани при акция антидрога в Югозапада

Специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества е проведена на 28.01.2026 г. от полицейски служители на ОДМВР-Благоевград.

В хода на операцията, криминалистипри РУ-Петрич проверили къща в с. Скрът, обитавана от 33-годишен мъж от същoта село, където открили полиетиленов плик, съдържащ около 10,72 грама кокаин. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа и е образувано досъдебно производство.

От полицейски служители на 02 РУ-Благоевград, в кв. “Вароша“ в гр. Благоевград е задържан 19-годишен младеж от града, у когото са открити около 5,3 грама суха тревиста маса, реагираща положително на канабис и гриндер, а в жилище в града, обитавано от друг 19-годишен благоевградчанин е намерен около 2,24 грама сух канабис. За случаите е уведомена РП-Благоевград. Работата продължава.