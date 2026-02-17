Двама кандидати в конкуренция да реновират дворовете на двата социални центъра за младежи с увреждания до Девето училище в Благоевград

Благоевградската фирма „Престиж бизнес-93“ ООД на Любен Янев и Георги Шапков, както и Стилиян Александров Зоров в качеството му на физическо лице се конкурират в поръчка за реновиране на дворните пространства на двата социални центъра за младежи с увреждания в кв. „Ален мак“, между Девето основно училище и Професионалната гимназия по икономика в Благоевград. Общата заложена сума е 197 699,52 евро без ДДС и предвижда проектиране, изпълнение и авторски надзор на планираното обновление на пространството. Изискванията включват изграждане на спортни площадки с уреди, подходящи за бъдещите им ползватели, алеи с подходящ размер, кътове за отдих, единият с беседка, зелените площи да не са повече от 35% от дворното пространство, запазване на съществуващата растителност и засаждане на нова, която да осигури сянка на обитателите, поливна система, парково осветление, видеонаблюдение и др.

187 950,90 евро, по 93 975,45 евро за двор, е цената, предложена от „Престиж бизнес-93“ ООД. Конкурентът им Стилиян Зоров, който според Търговския регистър е управител и едноличен собственик на столичните фирми „Мащерка“ ЕООД и „Фючър индъстрис“ ЕООД, както и на регистрираната със седалище в с. Драговищица „Спика парк“ ЕООД, е предложил оферта от 187 132,82 евро, или по 93 566,41 евро за всяко от двете пространства.

Комисията, назначена от кмета Методи Байкушев да проведе поръчката, ще се произнесе със становище по двете оферти, след като сравни детайлите в депозираните от конкурентите предложения.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА