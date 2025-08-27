Двама на съд за шофиране след употреба на алкохол

52-годишен перничанин се изправя пред съда за управление на автомобил след употреба на алкохол.На 1 юли тази година в центъра на областния град бил проверен лек автомобил „Пежо“, управляван от 52-годишен мъж от Перник. При изпробването му с техническо средство били отчетени над 1, 2 промила в издишания въздух. Анализът на кръвната му проба показал 2, 28 промила. След проведено разследване е привлечен като обвиняем и работата продължава съвместно с прокуратурата.

Перничанин се изправя пред Темида за управление на автомобил след употреба на алкохол, осъждан преди това за същото деяние. На 24 юни тази година на ул. „Ю. Гагарин“ в пернишкия кв. „Мошино“ бил проверен лек автомобил „Фиат“, с водач 48-годшен перничанин. Алкохолната му проба с дрегер показала 1, 17 промила в издишания въздух. Справка в информационните масиви на МВР показала, че мъжът вече е бил осъждан за управление на моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта над 1, 2 промила. Привлечен е като обвиняем по чл. 343 „б“, ал. 2 от Наказателния кодекс и работата продължава. Законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба от 2 до 10 хиляди лева.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





