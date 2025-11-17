Двама непълнолетни перничани задържани за кражба

В края на миналата седмица във Второ РУ постъпил сигнал за взломна кражба от жилище в с. Г. Бучино. От имота били отнети компютърна конфигурация, около 30 кутии цигари, приблизително 1 300 лв. и телевизор. В хода на предприетите действия са установени и задържани двама непълнолетни – на 16 и 17 години, и двамата от гр. Перник. При претърсване на адресите им са намерени част от откраднатите вещи. 17-годишният е с криминални прояви. Работата по досъдебното производство продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА