Двама остават в болница след верижната катастрофа на пътя Кюстендил- София

Вчера при възникнало ПТП между 3 автомобила са пострадали двама от водачите. Нанесени са материални щети на автомобилите. Пътният инцидент е възникнал на пътя Кюстендил – София/в района на местността „Стражата“/. 39-годишен водач на л.а. „Опел“ е загубил контрол над автомобила и е ударил последователно л.а. „Ленд Роувър“, управляван от 59-годишен водач, и л.а. „Фолксваген“, управляван от 46-годишен мъж. Водачите и пътниците са закарани в кюстендилската болница – пътничка от опела е с гръдна травма и счупен нос, водачът на фолксвагена е с порезна рана на главата. Останалите участници в произшествието са прегледани и освободени за домашно лечение. Досъдибно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.





