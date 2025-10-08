Двама от „Вихрен“ и нигерийски халф на „Марек“ се изчистиха от картони в югозападното дерби

Опасенията на санданския наставник Борислав Кьосев преди мача с „Марек“, че непрестанният дъжд преди и по време на срещата ще затрудни нападателните действия на футболистите му и на практика ще изравни силите, се оправдаха до голяма степен. Оправда се обаче и прогнозата на Боце, че неговият отбор въпреки всичко ще съумее да пребори опонента си и ще се поздрави с победата. Това наистина се случи по трудния път и то чак след като съдията Валентин Железов бе принуден доста да поразреди дупничани, заради неуместните действия на двама от най-опитните в редиците им – Росен Йорданов и Симеон Мечев, които със сигурност можеха да реагират по-адекватно при нарушенията съответно срещу Ауахрия и Бенгюзов, довели до изгонването им. После стана по-лесно за еделвайстие, а Иван Арсов и Венцислав Бенгюзов набързо си изкараха жълти картони между 77-та и 78-та мин. Оказа се, че това са 5-и официални предупреждения за двамата и те ще излежат наказанията си, които ще им спестят експедицията до Ямбол за мача от турнира за купата на България през уикенда. В 90-та мин. халфът на гостите Емануел Айоку, който също бе с 4 жълти картона дотук, се сети да се възползва от ситуацията. Младият нигериец взе топката да изпълни аут и не миряса, докато Железов не го оцвети в жълто. Свършил си работата, доволният Айоку остави кълбото на вратаря Костадинов и се изтегли към центъра с мисълта за почивката по време на изнурителното пътуване до Тервел и неделния сблъсък с тамошния „Септември“ за купата. В същото време 9-ият мач без победа за дупничани изостри и без това високото напрежение сред феновете на отбора, мнозина от които преки свидетели на редица славни моменти в клубната история на „Марек“.

В. Железов /в средата на сн.1 / осигури нулев уикенд за еделвайсите Ив. Арсов /сн. 2/ и В. Бенгюзов /вляво сн. 3/, за да изчистят картоните си

Е. Айоку /вдясно/ също принуди надзирателя в Бургаския затвор да го декорира в жълто



„На вниманието на ръководството на „Марек“ и кмета на община Дупница. Господа, слепи ли сте, глухи ли сте, или профани в този спорт, но това, което правите до момента за футболния клуб, граничи с пълно безхаберие. Като изключим 5-6 от футболистите в състава на „Марек“, останалите са за аматьорските групи. Защо с подобна селекция измъчвате и доказан треньор като Танчо Калпаков? Принасяте го в жертвено агне, защото с неговата наивност, доброта, всеотдайност в работата и любов към отбор и публика Вие злоупотребявате. Ако не разполагате с необходимия ресурс (бюджет) за нормалното функциониране на „Марек“, обявете го официално и делегирайте права на треньори за друг финансово по-достъпен спорт. А сега, мъка е за отбора, мъка е и за цялата футболна общност в града“, написа на клубната страница радикално настроен фен на тима от стадион „Бончук“.

СТАНЧО СТАНЧЕВ