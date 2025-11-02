Двама от заподозрените за обира в Лувъра – семейна двойка с деца

Заподозрените за зрелищния обир на Лувъра са дребни престъпници, а двама от тях – мъж и жена с деца – са семейна двойка, съобщи главният прокурор на Париж Лор Бекуо.

Миналия месец четирима мъже извършиха дръзък обир посред бял ден в най-посещавания музей в света, като за едва седем минути откраднаха бижута на стойност около 102 милиона долара, след което избягаха с мощни скутери.

Обирджиите паркирали камион с подвижна стълба под галерия „Аполон“, където се съхраняват френските кралски бижута, качили се, разбили прозорец и с режещи машини срязали стъклените витрини, в които се намирали ценностите.

Двама от извършителите, заподозрени като тези, които са проникнали в залата, докато съучастниците им чакали отвън, бяха задържани, обвинени и оставени в ареста.

Прокуратурата съобщи, че още двама заподозрени – мъж и жена – също са обвинени и задържани. Един от участниците все още се издирва. Откраднатите бижута не са открити.

Бекуо уточни, че задържаните живеели в бедните северни предградия на Париж и че не принадлежат към организирани престъпни мрежи. „Профилите им не съответстват на тези, които обикновено свързваме с висшите нива на организираната престъпност“, каза тя пред France Info.

37-годишният мъж и 38-годишната жена са двойка и имат деца. Те отричат всякаква вина. Мъжът е отказал да дава показания, съобщи прокурорът.

Съпругът е обвинен в организиран грабеж и престъпно сдружение, а партньорката му – в съучастие в същите престъпления. Жената избухнала в сълзи по време на явяването си в съда, заявявайки, че се страхува за себе си и за децата си.

Двамата са арестувани, след като ДНК следи от тях били открити в подемната платформа, използвана при обира. Според прокуратурата значителни ДНК доказателства свързват мъжа с престъплението, докато следите на жената може да са били прехвърлени косвено чрез контакт.

Мъжът имал 11 предишни присъди, предимно за кражби, а и двамата първи арестувани заподозрени също били познати на полицията за подобни престъпления.