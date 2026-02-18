Двама от „Ипон“ в подножието на подиума на европейското по ММА в Белград

Двама състезатели на „Ипон“ (Бл) останаха в подножието на почетната стълбичка на европейското първенство по смесени бойни изкуства (ММА) в Белград (Сър). Борислав Цеков (79.4 кг) започна с победа със съмбишън над португалеца Томас Фигуейра участието си в кат. до 79.5 кг при мъжете, но ден по-късно отстъпи в четвъртфиналите срещу грузинеца Илиас Алихаджиев, който се бие за Белгия, и зае пето място.

Б. Цеков се радва на победата на старта М. Стоилов се готви да хвърли опонента си



Мартин Стоилов (79.5 кг) стартира отлично сред юношите и надигра последователно французин и италианец в предварителната си група, ала поражение от австриец не му позволи да атакува призово класиране и се нареди шести. Спорни съдийски решения спряха на по-ранен етап другите трима представители на благоевградския клуб в сръбската столица – Михайло Волков (58 кг) и Димитър Георгиев (74 кг), които участваха при мъжете, както и юношата Данаил Милчев (65.5 кг). В проявата се включиха 1000 бойци от 34 държави.

ИВАН ДЕЛЧЕВ