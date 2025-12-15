Двама от „“Пирин“ стягат багажа за „Бончук“, юноша на орлетата скъса със смърфовете

Двама футболисти от разпадащия се „Пирин“ стягат багажа за „Бончук“. Единият е стълбът в защитата Александър Дюлгеров, а компания в „Марек“ е готов да му прави левият бек Борис Иванов. Тандемът титулярни бранители се отзоваха на позивната от ръководството в оставка на благоевградския клуб и в началото на седмицата скъсаха договорите си с орлетата по взаимно съгласие, или с други думи – без финансови претенции. Дотук в кариерата си Дюлгеров е играл за ЦСКА, „Локомотив“ /Сф/ и „Етър“, изкара период и в Румъния. Иванов пък се завърна на родния стадион „Христо Ботев“ преди година и половина след силен сезон в „Добруджа“. Дупничани са отворили широко дверите за играчи в дефанзивния вал, който се превърна в най-невралгичната зона в тима на Танчо Калпаков след тежката контузия на Марио Петков и отказването от футбола на ветерана Мартин Кавдански. На път да прибере у дома е и крилото Веселин Любомиров, на когото от „Вихрен“ показаха червен картон преди няколко дни.

Александър Дюлгеров Кръстьо Банев Борис Иванов

Друг кадър на „Пирин“ – Кръстьо Банев, минал и през академиите на ЦСКА 1948 и „Левски“, също излезе на борсата като свободен агент, след като разтрогна договора си с „Локомотив“ /Пд/. За последно левият флангови нападател със силен десен крак се подвизаваше под наем в „Етър“, но болярите след края на есенния дял от първенството го върнаха на „Лаута“, където го посрещнаха с вестта, че трябва да си търси нов пристан. 22-годишното острие от Копривлен направи впечатление с изявите си за втория тим на смърфовете, вследствие на което му бе предложен професионален контракт, но не получи достатъчно игрови минути в първия отбор. Интерес към него проявяват няколко клуба във Втора лига, така че му остава само да направи правилния избор.

СТОЙЧО СТОИЦОВ