Двама перничани са задържани за притежаване на наркотични вещества

Двама мъже от Перник – на 40 и 28 години – бяха задържани по време на специализирана полицейска операция, проведена от служители на Второ районно управление. Акцията се е състояла на ул. „Стомана“, където полицейски екип предприел проверка на двамата местни жители.

По време на извършения личен обиск 40-годишният, който е с криминално минало, опитал да се освободи от доказателства, изхвърляйки на земята стъклен буркан със суха зелена листна маса. Полевият тест показва наличие на марихуана, а количеството е приблизително 5 грама.

Задържани са за срок до 24 часа с полицейска заповед. По случая е образувано бързо производство, като работата продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА