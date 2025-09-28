Двама полицаи от Районното управление в Петрич са задържани за отглеждане на канабис

Двама полицаи от Районното управление в Петрич са задържани за отглеждане и покровителство на канабисови растения.

Специализираната операция на Дирекция „Вътрешна сигурност“ на МВР е проведена пред вчерашния ден.

По случая е образувано досъдебно производство. Сезирана е и Районната прокуратура.

Очаква се по-късно днес от МВР и прокуратурат да дадат официална информаци за акцията по задържането на двамата полицейски служители.

През ноември 2024 г. шефът на полицията в Петрич – Борислав Гецев, и още петима служители на РУ Петрич бяха задържани при операция на „Вътрешна сигурност“ за участие в организирана престъпна група за рекет, насилие и прикриване на престъпления.

На 6 февруари Окръжният съд в Благоевград отстрани от длъжност тримата полицаи – бившият началник на РУ Петрич и колегите му Иван Янев и Георги Кимов.

