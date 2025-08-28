Двама пострадали при две катастрофи в Перник

Мъж и жена са пострадали вчера при пътнотранспортни произшествия в Перник. Около 8, 50 ч. на тел. 112 бил подаден сигнал, че на кръстовището на улиците „Г.С. Раковски“ и „Стримон“ е блъсната жена от лек автомобил. Служители от „Пътна полиция“ установили, че лек автомобил „Опел“, управляван от 58-годишен перничанин е блъснал 69-годишна пешеходка, пресичала пътното платно. Оказана й е първа помощ в пернишката болница, където е установено, че има фрактура на дясна предмишница. Шофьорът е с отрицателни проби за алкохол и наркотици.

19-годишен шофьор на лек автомобил „Пежо“ е пострадал при удар в товарен автомобил марка „Мерцедес“. Инцидентът е станал около 19, 20 ч. на вътрешноградската магистрала посока гр. Перник. Влекачът с водач 44-годишен мъж е излизал от бензиностанция и в него се е ударил шофьора на пежото. Пострадал е 19-годишният младеж, който е закаран в МБАЛ „Р. Ангелова“ – Перник и са установени фрактури на бедро и крак. Двамата са изпробвани за алкохол и наркотици, с отрицателни резултати.

Извършени са огледи на местопроизшествията и са образувани досъдебни производства, работата по които продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






