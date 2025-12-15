Двама пребиха 26-г. перничанин, задържаха ги

Двама души са задържани за побой над 26-годишен перничанин, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник. На 13 декември малко след 02:00 ч., е подаден сигнал за сбиване в заведение на ул. „Кракра“ в областния град. Пристигналите на място полицейски служители са предприели действия по изясняване на случая.

Пострадал е 26-годишен перничанин, който е закаран в болница „Рахила Ангелова“ за преглед. Медиците са установили счупване на долната челюст. Мъжът е освободен за домашно лечение.

Задържани са двама младежи на 21 и 23 години, чиято съпричастност към инцидента е в процес на установяване.

Образувано е досъдебно производство, като работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.