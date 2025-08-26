Двама са задържани в Пернишко за шофиране на автомобили след употреба на алкохол

Около 6, 55 ч. вчера в пернишкия кв. „Изток“ бил проверен лек автомобил „Опел“, управляван от 36-годишен жител на с. Г. Бучино. При изпробването му с техническо средство са отчетени 0, 65 промила в издишания въздух. Проверка е установила, че мъжът е осъждан за шофиране на автомобил с концентрация на алкохол в кръвта над 1, 2 промила и в момента е в срока на условна присъда. Дал е кръвна проба за химичен анализ, а автомобилът му е иззет. Задържан е за до 24 ч. с полицейска мярка, започнато е бързо производство и работата продължава под надзора на прокуратурата.

С 1, 87 промила алкохол в издишания въздух е управлявал лек автомобил „КИА“ 62-годишен брезничанин. Мъжът бил проверен вчера около 16, 00 ч. в района на пернишкия кв. „Радина чешма“. Дал е кръвна проба за химичен анализ и бил задържан за до 24 ч. Автомобилът не е негова собственост и не е иззет. Образувано е бързо производство и работата продължава.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





