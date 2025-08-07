Двама се удавиха в морето край „Слънчев бряг“

Двама мъже се удавиха край „Слънчев бряг“. Едната жертва е много възрастен мъж от Полша, а самоличността на другия удавник все още не е установена. И двата случая са от сряда. Първият сигнал е подаден около 10.25 часа в полицията в Несебър. Тялото на удавник е извадено от спасител в района на плажа пред дискотека в „Слънчев бряг“. Самоличността на мъжа, на видима възраст между 60 и 70 години все още е неустановена.

Вторият случай се е разиграл около 15.30 часа. Спасител от двадесети пост на плажа пред хотел в „Слънчев бряг“ е извадил от морето мъж в безпомощно състояние. Въпреки оказаната му спешна медицинска помощ мъжът починал. Установено е, че тялото е на 93-годишен полски гражданин.

Телата и на двамата удавници са откарани в отделение „Съдебна медицина“ към УМБАЛ – Бургас за аутопсия. И по двата случая са образувани досъдебни производства. БГНЕС





