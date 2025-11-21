Двама футболисти блеснаха с хеттрик в пиринската бундеслига, отложен мач  предизвика рокада в топ 3 на класирането

Звучното 6:1 срещу „Малеш“ в Микрево и отложеният двубой на „Изтребител“ от Ново Делчево позволи на отбора от Марикостиново да се изкачи до второто място в класирането в зона „Струма Юг“ на „А“-областната група. Обичайният стрелец на гостите напоследък Георги Витанов се отличи отново с хеттрик. Младокът откри в 5-та мин., а закъснелият шпагат на Методи Коричков в 20-та мин. доведе до дузпа за домакините, изпълнена безупречно от Евгени Кирянски за 1:1. В 25-та мин. Димитър Беков възстанови аванса на тима от селото на Димитър Бербатов. В 47-та и 68-та мин. Витанов увеличи стрелковата си сметка, между двете му попадения името си сред голмайсторите в 55-та мин. записа и Андон Атанасов. При идентична ситуация с първата дузпа, Мариян Бъчваров закъсня с намесата си в пеналта и микревци отново получиха право да стрелят от 11-ия метър, но този път стражът на „Струма“ Васил Диров спаси. Разликата вдигна с втория си точен удар в срещата Д. Беков в 72-та мин.

Младият таран Г. Витанов се отчете с поредния хеттрик за марикостинци



„Спартак“ от Склаве допусна домашна загуба с 1:2 срещу „Локомотив“ от Дамяница. Железначарите със сигурност не карат най-добрия си сезон, но наложиха волята си и заслужиха успеха срещу гладиаторите, които допуснаха провал №3 на свой терен тази есен. Кирил Николов шокира съперниците в 7-та и 77-та мин., за спартаковци се разписа в 21-та мин. Илиян Сухарев.

„Орел“ от Лебница спечели съседското дерби срещу „Спортист“ от Струма с 4:1 и остава твърдо в средата на таблицата. Васил Туджаров асистира на Кристиян Кръстев за откриващия домакински гол, но опонентите изравниха в края на първата част. Малко след почивката Кръстев отбеляза отсъдената дузпа, а в 85-та мин. оформи хеттрика си, след като Николай Стоянов се пребори за една наглед безнадеждна топка с двама защитници в наказателното поле и от създадената суматоха се възползва играчът на мача. Преди това в 70-та мин. реализаторските си способности демонстрира Боян Атанасов след центриране от фал на Николай Донушев.

Гладиаторите от Склаве паднаха у дома за 3-ти път през сезона



Единственият непобеден тим в групата „Левски Валтата“ остава лидер в подреждането въпреки нулевия уикенд заради нечетния брой отбори, а мачът между „Левуново“ и новоделчевските изтребители бе отложен за 9 декември.

СТАНЧО СТАНЧЕВ