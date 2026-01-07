Дванадесетокласникът от Езиковата гимназия Ал. Чингов с участие в престижен образователен форум в Хага

Дванадесетокласникът от Езиковата гимназия в Благоевград Александът Чингов участва в 62-та международна сесия на МЕП (Модел Европейски парламент), която се проведе в град Хага, Кралство Нидерландия. Самата инициатива е престижен образователен форум, насочена към запознаване на младите хора с дейността на европейските институции и с процесите на вземане на решения в Европейския съюз. Участието в международна сесия изисква високо ниво на подготовка, ангажираност и умения за работа в международна среда.

Ал. Чингов по време на участието си в престижния образователен форум в Хага



По време на сесията Александър Чингов беше част от комитета LIBE (Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи), където заедно с ученици от различни европейски държави обсъждаше актуални теми, свързани с правата на човека, върховенството на закона и демократичните ценности в Европейския съюз.

В рамките на дебатите той демонстрира аналитично мислене, аргументирано изразяване на позиция и активна гражданска ангажираност. Освен работата в комитетите участниците имаха възможност да посетят редица значими институции в Хага, сред които Peace Palace, Nieuwspoort, European Parliament Liaison Office in the Netherlands, Камарата на представителите (Tweede Kamer) и Провинциалната управа на Южна Холандия (Provincie Zuid-Holland). Посещенията допринесоха за по-задълбочено разбиране на европейските и международните институции и тяхната роля в съвременния свят.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА