Два блока в Кюстендил вече са изцяло обновени по Националния план за възстановяване и устойчивост

Община Кюстендил успешно завърши първите два обекта по програмата за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради. Сградите, намиращи се на ул. „Христо Ботев“ №40, бл. 27 и бл. 28, вече са въведени в експлоатация. Те са финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), процедура BG-RRP-4.023- Етап II

Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов подчерта, че това е само началото на мащабна трансформация на жилищния фонд в града:

„Два от блоковете вече са готови и въведени в експлоатация – на ул.“Христо Ботев“ №40, бл. 27 и бл. 28. Община Кюстендил има още четири блока с над 50% изпълнение, а за всички останали вече има издадени разрешения за строеж и на повечето места се работи активно. Смея да твърдя, че се движим в правилната посока и по план.“

Кметът благодари на екипите от общинската администрация, на всички специалисти, ангажирани с реализацията на проектите, както и на жителите на обновяваните сгради за проявеното търпение и разбиране:

„Знаем, че по време на ремонти винаги има неудобства, но резултатите вече се виждат. Градът се променя и с всеки завършен блок се приближаваме към една по-енергийно ефективна и модерна визия на Кюстендил.“

Община Кюстендил е сред водещите общини в страната по темпове на изпълнение на проектите по НПВУ, заедно с Община Бургас – отличени от заместник-министъра на регионалното развитие като първенци по реализация на програмата за енергийна ефективност.

В момента общината е в процес на избор на изпълнители по ТПСП , в който са включени още 13 жилищни сгради по Етап II. Проектирането вече е завършено, а за шест сгради има издадени разрешения за строеж.

„Работим усилено в посока енергийна ефективност. Когато се разходите из града, ще видите, че голяма част от него е строителна площадка. Благодаря на гражданите за търпението – сигурен съм, че Кюстендил ще придобие нов облик,“ – допълни кметът.

С реализирането на тези проекти Община Кюстендил продължава да доказва, че инвестициите в устойчивост, комфорт и енергийна ефективност са пътят към по-добро качество на живот и модерна градска среда.