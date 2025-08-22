Два казуса пред наставника на еделвайсите Б. Кьосев за сблъсъка на върха, драконите скочиха срещу съдийското назначение

Челниците „Вихрен“ и „Дунав“ /Русе/ отварят 4-ия кръг от първенството на Втора лига, което вещае истинско шоу днес в Сандански и неслучайно приковава интереса на телевизията, излъчваща мачовете в родния професионален футбол. В състава на домакините липсват трайно контузените Алекс Веселински и Томи Костадинов, което е сериозен проблем пред наставника Борислав Кьосев. Старшията трябва да решава кой да е вторият, освен левия бек Атанас Килов, който да покрие задължителната квота U21 в отсъствието на Веселински. В Разград тази роля се падна на Кристиян Величков, но шансове да получи треньорското доверие на позицията втори нападател има и местният талант Даниел Манолев. След наказание се завръща Даниел Кикиово и веднага възниква казусът кой ще бъде излишният трети чужденец без европейски паспорт, който отпада от групата. Пилотният гол на бразилеца Лео Пимента в Разград и доброто представяне като цяло вероятно му гарантират титулярно място, а с оглед офанзивния профил на бяло-зелените, който се очаква срещу драконите, сякаш по-подходящ за включване в тимовия лист изглежда другият кариока Юри де Соуза за евентуална смяна след почивката. В същото време младият Адриан Видинов е добра опция при нужда в центъра на защитата, където по правило се разпреждат Румен Сандев и Иван Арсов, което оставя нигериеца отново зад борда.

След шареното представяне в летните контроли, включващо 4 победи, 1 равенство и 2 загуби, драконите са безгрешни в първенството. Хората на Георги Чиликов влязоха седмица по-късно в кампанията заради нулевия увертюрен кръг, в който трябваше да срещнат приключилия курса „Крумовград“, и наредиха 3 поредни победи над „Локомотив“ /Горна Оряховица/, „Спартак“ /Плевен/ и ЦСКА II. Срещу младите армейци разтегна мускул испанският нападател с арабски корени Билал Ел Баккали, а Марио Дилчовски си удари главата със съотборник и също рано напусна терена принудително. Преди русенци да потеглят към крайния Югозапад вчера, щеше да стане ясно дали двамата ще се качат в автобуса. Злопаметни фенове край Дунава възроптаха срещу назначението на водача в съдийската ранглиста на Втора лига Ивайло Ненков за главен рефер. Ултрасите примомниха, че в края на миналата година арбитърът е съдил „позорно, тенденциозно 20:80“ в ущърб на любимците им в Несебър, за да измъкнат делфините 1:1 в добавеното време, улеснени и от изгонването на Симеон Вешев от гостите.

