Два камиона, два багера и фадрома горяха в Перник

Пернишки полицаи изясняват факти и обстоятелства около пожар, възникнал в няколко моторни превозни средства. На тел. 112 е подаден сигнал за запалени автомобили на ул. “Ю. Гагарин” в пернишкия кв. “Изток”. Три екипа на РСПБЗН – Перник и полицейски автопатрули се отправили към местопроизшествието.

Пламъците са локализирани, съобщиха от ОДМВР Перник. Оттам съобщават, че са горели два товарни автомобила, два багера и фадрома. Причините за пожара не са установени.

Извършен е оглед от служители на Второ РУ. Работата по изясняване на всички обстоятелства около случая продължава в рамките на започнато досъдебно производство под ръководството на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА

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