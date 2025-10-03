Два месеца отне окомплектоването на изборното дело за ОбС – Сандански заради летните отпуски, изпратиха го във ВАС преди 2 дни

Два месеца след като Административен съд – Благоевград касира частично избора за ОбС – Сандански по отношение резултата на РЗС на извънредния вот от 23 февруари, все още делото не е стигнало до ВАС. Решението на съдия Иван Шекерлийски бе взето на 23 юли и подлежи на обжалване пред ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните. Причината за забавянето е окомплектоването на делото. Освен ищеца и ответника за съдебното решение задължително се уведомяват по надлежния ред и заинтересованите страни, т.е. всички общински съветници, което в отпускарския летен период е трудно за изпълнение. Делото е изпратено във ВАС на 1 октомври, показа репортерска проверка на „Струма“ . Така вероятността за насрочване на дата за разглеждане през този месец се увеличава, а финалът му се очертава да е към края на годината.

Припомняме, че съдия Иван Шекерлийски постанови, че РЗС вкарва един общински съветник за сметка на ГЕРБ, които губят един мандат. Съдебното решение отразява заключението от изготвената по делото съдебно-математическа експертиза, според което при проверка на избирателни списъци и повторно преброяване на бюлетини специалистите са направили преизчисления на действителните бюлетини за всички кандидатски листи и са определили общинската избирателна квота – 637 гласа, колкото е изчислена и от ОИК – Сандански. Броят на получените от ПП РЗС действителни гласове е 637 и покрива избирателната квота, докато в протокола на ОИК гласовете им бяха 635. Трите вещи лица Николай Китанов, Бояна Гъркова и Росица Георгиева от ЮЗУ са направили преизчисление и съответно преразпределение на мандатите по кандидатски листи, предвид покритата от ПП РЗС общинска избирателна квота и правото им на един мандат в ОбС – Сандански.

Промяната в мандатите рефлектира върху ГЕРБ, чиито съветници от 5 стават 4. Останалите партии и коалиции запазват мандатите си – ВМРО-БНД (Има такъв народ) – 10, ЗНС – 4 , ПП-ДБ – 3, БСП-Обединена левица – 2, МК БСДП-ДПС – 2, и по 1 мандат за „Евророма”, „Синя България” и Движение „Напред, България“.

Председателят на ОИК – Сандански адвокат Диана Башлиева попита как са извършени презчисленията и какви гласове са отчетени при машинния вот в СИК № 22, чиято флашпамет липсва и не бе открита. Вещите лица отговориха, че са ползвали метода Хеър Ниймайер, а за въпросната секция са ползвали официалния протокол. Съдия Иван Шекерлийски прие експертизата, като определи 2035 лв. възнаграждение на всяко вещо лице. След като делото приключи по същество на 11 юли, бе дадена възможност на страните за кратки пледоарии. Процесуалният представител на РЗС адвокат Атанаска Богоева поиска вотът да бъде обявен за недействителен, тъй като изборният резултат е неопределяем. А евентуално, ако съдът счете, че няма основание за пълна отмяна на вота, то да бъде изменен частично по отношение на РЗС, чийто брой получени действителни гласове покриват общинската избирателна квота съгласно експертизата. Председателят на ОИК – Сандански адвокат Башлиева заяви, че не споделя доводите за неопределяемост на вота, както и не счита, че вотът може да се определи за недействителен. След кратките пледоарии съдията даде срок на двете страни за представяне на подробни писмени бележки, след което се произнесе с решение.

Още преди решението да стане факт, председателят на РЗС Яне Янев обяви в аванс, че ще го обжалва, ако има частична отмяна, тъй като иска пълно касиране на изборите. Решението бе обявено на 23 юли, като то се обжалва и от ответника ОИК – Сандански.

Припомняме, че изборното дело стартира на 4 март и бяха насрочени 11 съдебни заседания. Административното производство започна с 3-ма жалбоподатели – основният партия РЗС и двама кандидати за общински съветници от ГЕРБ, оспорващи преференциалния вот, които впоследствие отпаднаха, тъй като жалбите им се оказаха просрочени и делото спрямо тях бе прекратено. На съдебната арена остана само РЗС, като в хода на делото бяха разпитани свидетели за изборни нарушения, председатели на две СИК в с. Поленица и с. Склаве, гледани бяха и записи от преброяването на бюлетини в 3 секции. В съдебна зала се видя как членовете в комисиите спорят относно валидността на бюлетините, без да е ясно крайното решение, и лъсна как действителна бюлетина става невалидна, за да излезе бройката с гласовете. Накрая беше назначена съдебно-математическа експертиза за ревизия на действителните и недействителните хартиени бюлетини в половината от секционните избирателни комисии, както и на резултатите от машинния вот в 8 секции, броя на подписите в избирателните списъци и протоколите в 7 избирателни секциии. Адвокат Богоева твърдеше, че има разминаване от 10 гласа в протоколите на ОИК и ЦИК при машинния вот и само от това отклонение РЗС стопява разликата от 2 гласа, които не стигнаха да прескочи общинската квота от 637 гласа и да получи 1 мандат в ОбС – Сандански след частичния вот. Това се потвърди от експертизата на вещите лица, които заключиха, че РЗС вкарва 1 общински съветник.

Припомняме, че извънредните избори за ОбС – Сандански се проведоха на 23 февруари 2025 г. след касиране на редовните избори от 29 октомври 2023 г. Това стана с решение на съдия Георги Иванов от АС – Благоевград на 6 юни 2024 г., месец след като ВАС го върна за ново разглеждане. На 7 май 2024 г. тричленен състав на ВАС, с председател Тодор Петков, отмени решението на съдия Ваня Вълкадинова от 23 януари същата година, с което решението на ОИК – Сандански от 31 октомври за избор на общински съветници бе потвърдено. Мотивът на върховните магистрати беше, че са допуснати съществени процесуални нарушения, които са препятствали процесуалните права на заинтересованите лица да участват в процеса и на страните да докажат твърденията си и да се защитят, поради което върна делото в изходна фаза за разглеждане от друг съдия от Административен съд – Благоевград. Казусът се падна на съдия Георги Иванов, който разгледа делото в две заседания – на 27 и 31 май, и след една седмица излезе с решение за касиране на вота за избор на ОбС – Сандански. Решението бе обжалвано пред ВАС, като последното заседание се проведе на 18 септември 2024 г. В последния ден на едномесечния срок тричленен състав на ВАС, с председател Мариника Чернева, се произнесе с окончателно решение за касиране на изборите. След това президентът насрочи нови избори за ОбС – Сандански, като междувременно заседаваше предишният съвет. Как ще се произнесе ВАС по второто дело, на което на първа инстанция има частично касиране на вота, предстои да разберем. Вариантите са три. Единият е да бъде потвърдено решението на съдия Иван Шекерлийски. Вторият е бъде отменено и върнато на друг състав за ново разглеждане. Третият е да има тотално касиране на вота и да се насрочат избори за трети път, което ще бъде прецедент.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА