Два натурални сиропа, които облекчават кашлицата бързо и ефективно

Независимо дали става въпрос за кашлица, причинена от студен, сух въздух, или за познатата есенно-зимна класика „Настинах снощи“, намирането на правилното решение често може да бъде обезсърчително. Аптеките предлагат широка гама от сиропи, но нека бъдем честни: кой все още разбира какво означава „отхрачващо“ и защо всичко, което помага малко, трябва да е овкусено с череша? Вместо сляпо да посягаме към скъпи лекарства за кашлица, можем да разчитаме на доказани домашни рецепти, които са използвани от нашите баби от десетилетия, но сега са потвърдени и от съвременни изследвания. Представяме ви две рецепти за сироп за кашлица – едната за суха и дразнеща, а другата за влажна, позната също като „отхрачваща“.

Сироп за суха кашлица: естествено успокояващо средство за гърло

Сухата кашлица е като нежелан гост, който не носи подаръци, а само безсъние. Няма слуз, няма ползи, само безкрайно дразнене в гърлото и усещане за парене, което се влачи нощ след нощ. Основната цел е да се овлажни лигавицата и да се намали дразненето, което може да се постигне с комбинация от мед, лимонов сок и градински чай.

Защо действа:

Мед. Действа като естествен демулцент (защитен слой върху лигавицата), успокоява гърлото, има леки антибактериални свойства и намалява кашличния рефлекс. Доказано е, че медът е по-ефективен при деца от някои търговски сиропи. Лимоновият сок добавя доза витамин С и леко киселинна среда, която помага за намаляване на растежа на бактериите. Градински чай (Salvia officinalis) съдържа съединения с антимикробни и противовъзпалителни ефекти. Използва се от векове за успокояване на болки в гърлото.

Рецепта:

200 мл течен мед (за предпочитане флорален или липов)

сок от 2 лимона

1 чаена лъжичка сушен градински чай (или 1 пакетче чай от градински чай)

100 мл вода

Сварете вода и залейте градинския чай с нея. Покрийте и оставете да престои 10 минути. Прецедете чая и го смесете с лимонов сок и мед. Разбъркайте добре до получаване на хомогенна смес. Изсипете в стерилизиран стъклен буркан и съхранявайте в хладилник.

Употреба:

Приемайте по 1 чаена лъжичка сироп 2-3 пъти на ден или при нужда, особено преди лягане. Сиропът ще предпази гърлото ви, ще намали дразненето и ще ви помогне да спите по-спокойно.

Сироп за влажна кашлица: ефективно средство за отхрачване

Влажната, продуктивна кашлица има само една задача – да изчисти дихателните пътища от слуз. И не бива да ѝ пречим! Вместо да я задушаваме, нека ѝ помогнем с натурални съставки, които разреждат слузта, стимулират движението на ресничките в дихателните пътища и имат лек антисептичен ефект.

Защо действа:

Лукът съдържа серни съединения (напр. алицин), които имат антимикробни свойства и помагат за разреждане на слузта. Медът действа като антисептик и успокоително средство. Мащерката (Thymus vulgaris) е мощна отхрачваща билка, която отпуска мускулите на дихателните пътища и има антибактериални свойства – често се използва и във фармацевтични препарати.

Рецепта:

1 голяма глава лук

3 лъжици мед

1 чаена лъжичка сушена мащерка (или прясна, нарязана)

1 буркан (200 мл) за съхранение

Приготвяне:

Нарежете лука на тънки кръгчета. Редувайте слоеве лук в стъклен буркан, поръсете с мащерка и залейте с една супена лъжица мед. Продължете, докато не използвате всички съставки. Затворете буркана и го оставете на стайна температура за 12–24 часа. След това прецедете сиропа и го съхранявайте в хладилник.

Употреба:

Приемайте по 1 чаена лъжичка сироп 3-4 пъти на ден, особено сутрин и преди лягане. Помага за разреждане на слузта, насърчава отхрачването и улеснява дишането./iwoman.bg