Два самолета се сблъскаха на писта на летище в Ню Йорк

Два самолета, експлоатирани от дъщерно дружество на Delta, се сблъскаха на пистата на летище „ЛаГуардия“ в Ню Йорк, съобщиха местните власти и авиокомпанията.

Инцидентът, в който са участвали два самолета на Endeavor Air, е станал в 21:58 ч. местно време при кацане на единия и излитане на другия. От компанията обясниха инцидента като „сблъсък с ниска скорост по време на рулиране“.

Един човек е откаран в болница, без опасност за живота. Delta съобщава и за леко ранена стюардеса, предаде АФП. На борда на двете машини имало общо 93 пътници и членове на екипажите.

Властите заявиха, че операциите на „ЛаГуардия“ – едно от най-натоварените летища в САЩ, не са били прекъснати.

Позовавайки се на предварителна информация, Delta каза, че крилото на самолета, който се движел по пистата преди излитането си за Роанок, Вирджиния, е докоснало фюзелажа на пристигащия самолет.

Delta, компанията майка на Endeavor Air, посочи, че ще работи с всички власти, за да преразгледа мерките за безопасност.