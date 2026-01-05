Два случая на домашно насилие разследват в Перник

В новогодишната нощ около 5:10 ч. е подаден сигнал от 32-годишна перничанка за нанесен ѝ психически и физически тормоз от 44-годишен мъж, с когото живеели на семейни начала. Пристигналите на място полицейски служители задържали мъжа за срок до 24 часа по Закона за МВР.

На 1 януари около 15 ч. е подаден сигнал и от 55-годишна перничанка, която съобщила, че 55-годишният ѝ съпруг ѝ е нанесъл побой и я е изгонил от жилището. Установено е, че на жената е причинена лека телесна повреда в условията на домашно насилие. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По двата случая са образувани бързи производства, като действията по разследването продължават под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА