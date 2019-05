Два тира цветя за сватбата на Цеци Красимирова! Преслава и Царя на фламенкото забавляват мултимилионерите

Със свежи цветя, доставени с два тира от Холандия, ще бъде украсен целият ренесансов дворец в Ситжес за сватбата на манекенката Цеци Красимирова и милионера Майкъл Струмейтис, съобщава HotArena.



Историческата обител ще се превърне в цветна градина. На тържеството се очаква да има гости от 13 държави. На тържеството се очаква да има гости от 13 държави, а сред тях се открояват имената на Даниел Ек – собственик и генерален директор на най-известното приложение за стрийминг на музика в света Spotify, както и Рийд Хейстингс – един от изпълнителните директори на Netflix.

Кумове на бъдещото семейство ще са коафьорът Вили Боршукова и американският комедиен актьор Джон Струмейтис. Програмата по време на бляскавата вечер ще е поверена в ръцете на ансамбъл “Българе”, Тримата Тенори, балетисти от Националната опера, швейцарската пианистка Бела Си, Звезди от “Ахат”, танцьори на фламенко от световноизвестната трупа на Хоакин Кортес и родната фолк звезда Преслава, пише “Телеграф”.

Роклята на булката е истински heute couture и е дело на родната дизайнерка Евгения Борисова. Тя е изработвана в продължение на пет месеца. Тоалетът е доставен до Испания със специален транспорт, за да се запази оригиналната му конструкция. Костюмът на младоженеца е шит по мярка от модния гуру Том Форд, който е личен приятел с Майкъл Струмейтис. Правата за публикуване на сватбата вече са предоставени на испанското издание на списание People. Предстои Цеци и Майкъл да обявят новия си благотворителен проект, по който работят от доста време и смятат да го стартират именно в България. След сватбата моделката и носителка на титлата Best Model of the World ще направи и свое лично дарение за социална кауза, която силно я е развълнувала.



Коментар с Facebook