ДВЕТЕ ЛИЦА НА ПРОБЛЕМА! Хотелиери в Огняново нападнаха кмета Ив. Ижбехов, че им руши имиджа, той ги тушира: Вие гоните печалби, аз – интересите на хората

Хотелиери в Огняново обявиха война на кмета Иван Ижбехов заради обвиненията му, че колегата им Валентин Четрафилов го преби заради инициирана от селския управник проверка в хотела му за кражба на минерална вода.

Двайсетина от тях се събраха преди дни в местен хотел, за да осъдят „негативната кампания“, която според тях кметът води срещу туристическия бизнес. Той не бил прав да им праща проверки от институции, защото така уронвал авторитета им, в резултат на което очакват отлив на туристи, съкращения и икономически срив за цялата община.

Ден по-късно кметът на Огняново им отговори с контраудар от страницата си във Фейсбук, разяснявайки им очевидното – че те защитават финансовите си интереси, а той – обществения интерес и правата на хората.

„По темата за авторитета, който Вие твърдите, че съм Ви бил нарушил: Моля, позовете се на поне едно мое публично изказване, което квалифицирате като клевета. Кога и къде съм използвал обидни думи или квалификации както към Вас – като собственици, така и към работата на Вашите туристически обекти – като търговски дружества? В сигналите, изпратени от мен, също не съм си позволил да квалифицирам бизнеса Ви. Друг е въпросът, че явно сте си въобразили, че изпращането на сигнал е равностойно на клевета.

Ив. Ижбехов

Хотелиерите в района скочиха срещу кмета на Огняново



Не биха били проблем за Вас проверките:

– Ако наемате служителите си по трудов договор и ги осигурявате върху реалните доходи, спазвайки изискванията за полагане и заплащане на извънреден труд;

– Ако не сте заустили отпадните си води в реката;

– Ако спазвате санитарно-хигиенните изисквания в помещенията за прием на гости;

– Ако спазвате изискванията за съхранение, приготвяне и сервиране на храна;

– Ако съблюдавате за чистотата на басейните и СПА зоните Ви;

– Ако при Вас работят квалифицирани водни спасители;

– Ако не сте изградили нерегламентирани сондажи за минерална вода;

– Ако всичко останало Ви е изрядно.

В случай обаче че сте си позволили да нарушите правилата, значи целите на проверките са били изпълнени, а именно – да се гарантира здравето и безопасността на хората и да се спре с практики, които ощетяват държавата, общината и селото“, контрира Ижбехов.

Според него най-много хотелиерите били засегнати от проверката на РЗИ – Благоевград. Някой обаче ги предупредил предварително за нея и 2 дни преди пристигането на проверяващите хотелите били почистени, дори указателни табелки поставили.

„Две години, господа хотелиери, не Ви стигнаха, за да намерите общ език с мен. Говоря за общ език, в който приоритет са интересите на населеното място и хората, които живеят тук. Защото това е моето условие да си говоря с Вас и да си сътрудничим. Искам да не правите неща, които са в ущърб на хората. Никой не е против това да развивате бизнес в Огняново, но е важно за нас да правите бизнеса си честно и почтено. Вас Ви има (като бизнесмени) заради минералната вода, която по закон е изключителна държавна собственост. Не си я присвоявайте!

И накрая, но не на последно място:

Ако не се вземете в ръце, ако не успокоите страстите и не започнете да работите по правилата, ако не спрете безпочвено да ме обвинявате и да ме заплашвате с каквото и да било, нищо чудно в скоро време да се стигне до събирания на жители на селото – може би всяка събота и неделя, пред произволно избрани туристически обекти, където на крак тези жители ще си пият кафето и ще си разговарят с идващите (или отиващите си) Ваши гости – по актуални теми от ежедневието. Нима може да забраните събирания на хора на тротоара пред имотите Ви? Не можете и е добре да си го припомняте по-често“, предупреди Ижбехов.

За случващото се в Огняново от 16 септември, когато бе нападнат от Четрафилов, към момента кметът на Огняново получава абсолютна и безусловна подкрепа от жителите на селото. Форумите завряха от техни коментари и нито един от тях не защитава хотелиерите.

„Имахме в Огняново римска баня, паметник на културата от римско време – събориха я! Полза от хотелите няма за хората от Огняново! Ползи имат хотелиерите! И то 15 работници от селото, които работят при тях за по 1000 лв.! Плащат вода по 0.30 лв. на кубик, а хората в Огняново плащаме по 2.20 лв. Огняново лежи върху вода, а лятото има режим!!! Питам – какви са ни ползите за селото?! Отговарям – ползи няма!“, коментира жителка на Огняново.

„Щом са наскачали хотелиерите, значи има от какво да се страхуват, явно не всичко им е законно“, подкрепя я и неин съселянин.

ВАНЯ СИМЕОНОВА





