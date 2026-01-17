Двете орлета в състава на смърфовете дебютираха с равенство, първомаецът М. Вангелов с фрапантен пропуск на празна врата

Двете орлета в състава на „Локомотив“ /Пд/ дебютираха вчера при равенството 1:1 с „Етър“ в стартовата контрола от зимната подготовка на двата отбора. Първомаецът Мариян Вангелов започна в титулярните 11 на смърфовете и направи фрапантен пропуск на празна врата в 36-та мин., когато след извеждащ пас зад защитата на Жулиен Лами финтира стража на болярите Ангел Мартинов, но не улучи зейналата мрежа. Петричанинът Запро Динев остана в резерв в очакване да получи шанс за изява през второто полувреме. Гостите излязоха напред в резултата в 44-та мин. с гола на Кристиян Величков след подаване на пратения от пловдивските железничари под наем в тима от старопрестолния град Ивайло Марков. Скоро след почивката застаналият под домакинската рамка Боян Милосавлевич отрази последователно опасни изстрели на Росен Иванов и Тома Ушагелов. Хикса фиксира в 70-та мин. Парвиз Умарбаев след брилянтна асистенция на Ефе Али напредна с топката и препарира противниковия вратар с шут в близкия ъгъл. Четвърт час преди края на спаринга исканият от „Левски“ Хуан Переа беше повален в наказателното поле и главният съдия отсъди дузпа. В 70-ата минута Ефе Али изведе Умарбаев по брилянтен начин, а таджикът напредна с кълбото и с изстрел в близкия ъгъл матира противниковия вратар. Четвърт час преди края на редовното време звездата на черно-белите Хуан Переа, който влезе от пейката, беше фаулиран в наказателното поле и главният съдия посочи бялата точка. Исканият от „Левски“ нападател се нагърби с удара от бялата точка, но прати кълбото на сантиметри от лявата греда в аут. В 83-та мин. се разписа друга локомотивска резерва Франсиско Политино, ала арбитърът отмени попадението след сигнал на тъчрефера за засада. Шанс за изява от самото начало на спаринга получи Валери Божинов-младши, когото неговият баща подкрепяше от ложата на „Лаута“.

„ЛОКОМОТИВ“ /ПД/: Петър Зовко, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Лукас Риян, Денис Кирашки, Ивайло Иванов, Валери Божинов, Жулиан Лами, Тодор Гергишанов, Севи Идриз, Мариян Вангелов /Боян Милосавлевич, Запро Динев, Мартин Русков, Пламен Петров, Мерт Салим, Мартин Атанасов, Александър Александров, Ефе Али, Хуан Переа, Каталин Иту, Парвиз Умарбаев, Аксел Велев, Тодор Павлов, Енцо Еспиноса, Франсиско Политино/.

