Две въздуходувки дари община Радомир на пожарната служба за професионалния празник

По повод Седмицата на пожарната безопасност и професионалния празник на служителите на РСПБЗН – Радомир, 14 септември, общината осигури две нови въздуходувки за нуждите на пожарната служба. Новата техника ще подпомогне екипите при бърза вентилация на сгради; създаване на просеки в огнени горски терени; улесняване на гасителните действия в условия, където други системи не могат да бъдат приложени.



Една въздуходувка може да замести труда на шестима души при гасене на пожар, което увеличава ефективността и мобилността на екипите.

Кметът на община Радомир Кирил Стоев предаде техниката на началника на РСПБЗН – Радомир инж. Тодор Тодоров в присъствието на зам. кмета Станислава Генадиева и пожарникари от службата. На срещата беше акцентирано върху необходимостта от съвместни действия и постоянна координация между общината и противопожарната служба.



„Това не е еднократен жест, а последователна политика – целта ни е всяка година да надграждаме капацитета за защита на населението и да осигуряваме на екипите и доброволното формирование модерни средства за работа“, заяви кметът Кирил Стоев.

Вече е планирана и съвместна среща между доброволното формирование към общината и инж. Тодоров. Доброволците ще преминат обучение за работа с новата техника – ранцеви пожарогасители, тупалки и въздуходувки. В рамките на обучението ще бъде представен и планът за защита при бедствия на общината, като ще се обърне внимание на ролята на спонтанните доброволци и тяхното взаимодействие с институциите.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





