ДВЕ ГОДИНИ СЛЕД КАСАПНИЦАТА: Осъдиха на 20 г. затвор Ангел Минков-Жабата за убийство в ромската махала на Разлог

След пиянски скандал той наръга смъртоносно с нож в шията Румен Сотиров, след това рани и брат му Валентин

43-годишният разложанин Ангел Минков по прякор „Жабата“ бе осъден на 20 г затвор за предумишлено убийство. Присъдата постанови петчленен състав на Окръжен съд-Благоевград, председателстван от Красимир Аршинков. Подсъдимият бе признат за виновен затова,че на 29.05.2023г., около 23.00 ч., в Разлог, на площада пред читалище „Развитие – 2004“, чрез нанасяне на удар с нож в областта на шията умишлено е умъртвил Румен Сотиров, след това пробол в областта на шията и брат му Валентин Сотиров в опит умишлено да го умъртви, като престъплението останало недовършено по независещи от дееца причини. Наказанието „лишаване от свобода“ за срок от 20 години да се изтърпи при първоначален „строг“ режим, решиха магистратите. Присъдата може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок, пред Апелативен съд – гр. София

Както „Струма“ писа до убийството в ромската махала на Разлог се стигна след пиянски скандал. На 29 май 2023 г към 23:00 ч на тел.112 е получен сигнал, че в ж.к “ Изток“ в града лежи мъж в безпомощно състояние в локва кръв. Пристигналите незабавно на място полицейски служители установили, че 5 минути по- рано е възникнал скандал между двамата братя Румен и Валентин Сотирови- на 36 и 47 години и 41- годишния Ангел Минков по прякор Жабата. Нападателят нанесъл с нож прободни рани в областта на шията на двамата братя. 47-годишният Румен бе починал на място вследствие на масиран кръвоизлив. 36-годишният Валентин бе приет в хирургично отделение на МБАЛ-Разлог с 15 см прободна рана в областта на шията, но без опасност за живота му. Жабата се бе укрил, но след проведени незабавни издирвателни мероприятия, бе открит и арестуван. Жертвата Валентин Сотиров изкарвал пари от просия за да изхратва 7-те си деца. Обичайното му място било в района на болницата в Разлог, обикалял кабинетите на лекарите и търсил пари. Медиците не му отказвали подаяния и той преживявал покрай тях.

Убиецът Ангел Минков бе арестуван и съдът му определи мярка „задържане под стража“, която не бе променена, а след изготвяне на обвинителния акт той бе приведен в Бобовдолския затвор. Първото разпоредително заседание се проведе на 26 юни 2024 г и след няколко съдебни заседания, наказателният процес приключи с осъдителна присъда на 19 ноември 2025 г. Присъдата на Окръжен съд-Благоевград не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд-София.

