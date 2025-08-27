Две деца загинаха, а 17 души бяха ранени след стрелба в католическо училище в Минеаполис

Две деца – на 8 и 10 години загинаха, а други 17 души бяха ранени при стрелба в католическото училище „Благовещение“ в Минеаполис, предаде „Би Би Си“. Стрелецът също е загинал, обявиха властите. 14 от пострадалите са деца, две от които са в критично състояние.

„В момента няма активна заплаха за общността“, се казва в изявление на градските власти, публикувано в социалната мрежа X.

Стрелецът е загинал вследствие на наранявания, които сам си е нанесъл по време на нападението, предаде Би Би Си. Според предварителната информация на правоохранителни органи, стрелецът е използвал полуавтоматично оръжие. Според полицията, нападателят е на около 20 години и е действал сам. Не е имал криминално досие. За момента мотивът му не е известен.

Стрелбата е станала по време на обща литургия за учениците на учебното заведение, където се обучават деца от предучилищна възраст до осми клас. „Моля се за нашите деца и учители, чиято първа седмица в училище беше помрачена от този ужасен акт на насилие“, написа в социалните медии губернаторът на Минесота Тим Уолц.

Уолц каза, че държавните власти са на мястото на инцидента. Агенти от ФБР и Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви също са се отзовали.

Президентът Доналд Тръмп написа в Truth Social, че е „напълно информиран за трагичната стрелба“.





