Две жилища пропаднаха заради свлачище, евакуирани са жена и петчленно семейство

Две жилища в Свищов пропаднаха заради свлачище, обитателите са евакуирани, съобщи кметът на общината Генчо Генчев.

Реагирахме на ситуацията веднага, евакуирана е 60-годишна жена, както и петчленно семейство. Те са настанени в общински жилища, уточни кметът, цитиран от БТА.

Пропадналите жилища се намират в района на ул. „Рибарска чешма“, те са компрометирани и вероятно са силно овлажнени заради падналите валежи през последните дни, посочи Генчев. Електрическото захранване на имотите е изключено. За кризисната ситуация са уведомени всички институции.

Пътят за село Ореш тази сутрин е разчистен след паднали скални маси в резултат на лошото време, в момента се извършва обход за отстраняване на други участъци, обясни също Генчо Генчев.

Жители на Свищов коментират в социалните мрежи, че валежите в града продължават вече 50 часа, както и че се очакват нови 40 л/кв.м.