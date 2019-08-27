Две земетресения разлюляха Гърция

Две земетресения бяха регистрирани на различни места в Гърция във вторник сутринта. Едното било в морето край остров Карпатос с магнитуд 4,3 по Рихтер, а другото – близо до гръцката столица със сила 3,8, предаде БГНЕС.

Според Геодинамичния институт на Националната обсерватория в Атина земетресението до Карпатос е регистрирано в 07:31 ч. местно време. Епицентърът бил в морето, на 47 км североизточно от острова.

Второто земетресение било регистрирано в 09:24 ч. местно време.



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