Две катастрофи с пострадали белязаха почивните дни в Пернишко

Четирима са пострадали при пътнотранспортни произшествия в Радомирско и Брезнишко. На 20 декември малко преди 10 ч. е получен сигнал на тел. 112 за пътен инцидент в района на радомирското с. Извор. Униформени установили, че лек автомобил „Форд“, управляван от 41-годишен жител на гр. Кюстендил, движейки се в посока гр. Радомир, изгубил управление и се ударил странично в „Опел Зафира“ с водач 41-годишен столичанин. Сериозно е пострадал шофьорът на „Форд“, който е настанен в МБАЛ „Р. Ангелова“ – Перник с множество наранявания и опасност за живота. На другия водач е оказана медицинска помощ и е освободен за домашно лечение. Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство.

Отново на 20 декември около 16:20 ч. е възникнал пътен инцидент в брезнишкото с. Ноевци. АТВ, на което са се возили малолетно момче на 12 години от селото и 21-годишен младеж от гр. София, се е ударило в лек автомобил „Фиат“. Пострадали са двете момчета, които са с по една счупена ръка. Разследващите установили, че АТВ-то не е регистрирано по надлежния ред в Република България. Започнато е разследване, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА